منشور غير متوقّع من محمد سامي يفاجئ الوسط الدرامي… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أعرب المخرج والممثّل المصريّ محمّد سامي عن فخره وسعادته بانضمام مجموعة من المخرجين الجُدد إلى الموسم الدّراميّ الرّمضاني لعام ٢٠٢٦، مؤكّدًا دعمه لهم وتشجيعه لخطوتهم الأولى في هذا السّباق المهمّ.

وكتب “سامي”، عبر صفحته على فيسبوك مرحّبًا بهم: “رمضان ٢٠٢٦ هناك مخرجين هتقدّم أعمال لأوّل مرّة، إن شاء الله كلّهم سيشرّفوننا وسيقدّموا أعمال مختلفة ومتميّزة وسيثبتوا أنّ عملنا كلّ يوم يقدّم أناس جامدة وجديدة وسيضيفوا لمكتبة الفنّ المصريّ.

وأضاف:” أتمنّى لهم كل التّوفيق والنّجاح وأهلًا بكم زملاء أعزّاء… وبكم العِزوة ستكبر”.

وذكر “سامي”، أسماء المخرجين الّذين سيقدّمون أعمالهم الأولى في الموسم الرّمضاني المقبل وهم: مايا أشرف زكي، عمرو موسى، سامح علاء، عبد الرّحمن أبو غزالة، خالد سعيد، هادي بسيوني، محمّد طاهر، رضا عبد الرّازق، هاني حمدي.

إذ يُنتظر أن يقدّم هؤلاء المخرجون أعمالًا جديدة تُثري الدّراما المصريّة وتساهم في ضخّ طاقات إبداعيّة شابّة على السّاحة الفنّيّة.

يُذكر أنّ الجمهور يستعدّ لمشاهدة محمّد سامي، كممثّل للمرّة الأولى في رمضان المقبل من خلال مسلسل «٨ طلقات» من إنتاج شركة إيغل فيلمز/جمال سنان. ويقدَّم العمل بصيغة دراميّة اجتماعيّة بوليسيّة ويشارك في بطولته إلى جانب سامي كلٌّ من نور الغندور، فتحي عبدالوهّاب، إنجي المقدّم، ميرنا نور الدّين وآخرين، وسط ترقّب للكشف عن ملامح الشّخصيّة الّتي سيمثّلها أمام الكاميرا.