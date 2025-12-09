الكشف عن ترشيحات غولدن غلوب الـ٨٣… مفاجآت تشعل سباق الجوائز

دبي - فريق التحرير: يحتفي حفل جوائز غولدن غلوب بأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العام، وقد تضمّنت قائمة المرشّحين عددًا كبيرًا من الأسماء البارزة والمألوفة لدى الجمهور.

ومن النجوم الذين سيُكرَّمون خلال حفل الغولدن غلوب في يناير: هيلين ميرين التي ستحصل على جائزة سيسيل بي ديميل، وسارة جيسيكا باركر التي ستتسلّم جائزة كارول بورنيت.

ومن المقرر أن يُقام حفل غولدن غلوب ٢٠٢٦ يوم الأحد ١١ يناير على شاشة CBS، وستعود نيكي غلاسر لتقديم الحفل مجددًا.

القائمة الكاملة لترشيحات الجولدن غلوب الـ٨٣:

أفضل فيلم – دراما

FRANKENSTEIN (Netflix)

HAMNET (Focus Features)

IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON)

THE SECRET AGENT (NEON)

SENTIMENTAL VALUE (NEON)

SINNERS (Warner Bros. Pictures)

أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي

BLUE MOON (Sony Pictures Classics)

BUGONIA (Focus Features)

MARTY SUPREME (A24)

NO OTHER CHOICE (NEON)

NOUVELLE VAGUE (Netflix)

ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Warner Bros. Pictures)

أفضل فيلم رسوم متحركة

ARCO (NEON)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – INFINITY CASTLE (Aniplex / Crunchyroll / Sony)

ELIO (Disney)

KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)

LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN (GKIDS)

ZOOTOPIA 2 (Disney)

جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر

AVATAR: FIRE AND ASH (Disney)

F1 (Apple Original Films)

KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Paramount)

SINNERS (Warner Bros.)

WEAPONS (Warner Bros. / New Line Cinema)

WICKED: FOR GOOD (Universal)

ZOOTOPIA 2 (Disney)

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON) – فرنسا

NO OTHER CHOICE (NEON) – كوريا الجنوبية

THE SECRET AGENT (NEON) – البرازيل

SENTIMENTAL VALUE (NEON) – النرويج

SIRĀT (NEON) – إسبانيا

THE VOICE OF HIND RAJAB (WILLA) – تونس

فئة التمثيل – السينما

أفضل ممثلة في فيلم درامي

جيسي باكلي (HAMNET)

جينيفر لورانس (DIE MY LOVE)

ريناته راينسفِه (SENTIMENTAL VALUE)

جوليا روبرتس (AFTER THE HUNT)

تيسا تومبسون (HEDDA)

إيفا فيكتور (SORRY, BABY)

أفضل ممثل في فيلم درامي

جويل إدغرتون (TRAIN DREAMS)

أوسكار إسحاق (FRANKENSTEIN)

دواين جونسون (THE SMASHING MACHINE)

مايكل بي. جوردان (SINNERS)

واغنر مورا (THE SECRET AGENT)

جيريمي ألن وايت (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE)

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

روز بيرن (IF I HAD LEGS I’D KICK YOU)

سينثيا إريفو (WICKED: FOR GOOD)

كيت هدسون (SONG SUNG BLUE)

تشايس إنفينيتي (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

أماندا ساينفريد (THE TESTAMENT OF ANN LEE)

إيما ستون (BUGONIA)

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

تيموثي شالاميه (MARTY SUPREME)

جورج كلوني (JAY KELLY)

ليوناردو دي كابريو (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

إيثان هوك (BLUE MOON)

لي بيونغ-هون (NO OTHER CHOICE)

جيسي بليمنز (BUGONIA)

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم

إميلي بلانت (THE SMASHING MACHINE)

إيل فانينغ (SENTIMENTAL VALUE)

أريانا غراندي (WICKED: FOR GOOD)

إنغا إبسدوتّر ليلّآس (SENTIMENTAL VALUE)

آمي مادغان (WEAPONS)

تيانا تايلور (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

أفضل ممثل مساعد في فيلم

بينيسيو ديل تورو (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

جاكوب إلوردي (FRANKENSTEIN)

بول ميسكال (HAMNET)

شون بن (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

آدم ساندلر (JAY KELLY)

ستيلان سكارسغارد (SENTIMENTAL VALUE)

فئات الإخراج والكتابة والموسيقى

أفضل مخرج

بول توماس أندرسون (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

رايان كوغلر (SINNERS)

غييرمو ديل تورو (FRANKENSTEIN)

جعفر بناهي (IT WAS JUST AN ACCIDENT)

يواكيم تريير (SENTIMENTAL VALUE)

كلوي تشاو (HAMNET)

أفضل سيناريو

بول توماس أندرسون (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

رونالد برونستاين، جوش سافدي (MARTY SUPREME)

رايان كوغلر (SINNERS)

جعفر بناهي (IT WAS JUST AN ACCIDENT)

إيسكيل فوغت، يواكيم تريير (SENTIMENTAL VALUE)

كلوي تشاو، ماجي أوفاريل (HAMNET)

أفضل موسيقى تصويرية

ألكسندر ديسبلات (FRANKENSTEIN)

لودفيغ غورانسون (SINNERS)

جوني غرينوود (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

كانغدينغ راي (SIRĀT)

ماكس ريختر (HAMNET)

هانس زيمر (F1)

أفضل أغنية أصلية في فيلم

DREAM AS ONE – AVATAR: FIRE AND ASH

GOLDEN – KPOP DEMON HUNTERS

I LIED TO YOU – SINNERS

NO PLACE LIKE HOME – WICKED: FOR GOOD

THE GIRL IN THE BUBBLE – WICKED: FOR GOOD

TRAIN DREAMS – TRAIN DREAMS

فئات التلفزيون

أفضل مسلسل درامي

THE DIPLOMAT (Netflix)

THE PITT (HBO Max)

PLURIBUS (Apple TV)

SEVERANCE (Apple TV)

SLOW HORSES (Apple TV)

THE WHITE LOTUS (HBO Max)

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي

ABBOTT ELEMENTARY (ABC)

THE BEAR (FX / Hulu)

HACKS (HBO Max)

NOBODY WANTS THIS (Netflix)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Hulu)

THE STUDIO (Apple TV)

أفضل مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

ADOLESCENCE (Netflix)

ALL HER FAULT (Peacock)

THE BEAST IN ME (Netflix)

BLACK MIRROR (Netflix)

DYING FOR SEX (FX / Hulu)

THE GIRLFRIEND (Prime Video)

فئات التمثيل – التلفزيون

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاثي بيتس (MATLOCK)

بريت لوير (SEVERANCE)

هيلين ميرين (MOBLAND)

بيلا رامسي (THE LAST OF US)

كيري راسل (THE DIPLOMAT)

ريا سيهورن (PLURIBUS)

أفضل ممثل في مسلسل درامي

ستيرلينغ ك. براون (PARADISE)

دييغو لونا (ANDOR)

غاري أولدمان (SLOW HORSES)

مارك روفالّو (TASK)

آدم سكوت (SEVERANCE)

نواه وايلي (THE PITT)

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي

كريستين بيل (NOBODY WANTS THIS)

أيو إديبيري (THE BEAR)

سيلينا غوميز (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

ناتاشا ليون (POKER FACE)

جينا أورتيغا (WEDNESDAY)

جين سمارت (HACKS)

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي

آدم برودي (NOBODY WANTS THIS)

ستيف مارتن (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

غلين باول (CHAD POWERS)

سيث روغن (THE STUDIO)

مارتن شورت (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

جيريمي ألن وايت (THE BEAR)

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

كلير دانس (THE BEAST IN ME)

رشيدة جونز (BLACK MIRROR)

أماندا ساينفريد (LONG BRIGHT RIVER)

سارة سنوك (ALL HER FAULT)

ميشيل ويليامز (DYING FOR SEX)

روبن رايت (THE GIRLFRIEND)

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني

جاكوب إلوردي (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)

بول جياماتي (BLACK MIRROR)

ستيفن غراهام (ADOLESCENCE)

تشارلي هنّام (MONSTER: THE ED GEIN STORY)

جود لو (BLACK RABBIT)

ماثيو ريس (THE BEAST IN ME)

أفضل ممثلة مساعدة في التلفزيون

كاري كون (THE WHITE LOTUS)

إيرين دوهيرتي (ADOLESCENCE)

هانا أينبايندر (HACKS)

كاثرين أوهارا (THE STUDIO)

باركر بوزي (THE WHITE LOTUS)

إيمي لو وود (THE WHITE LOTUS)

أفضل ممثل مساعد في التلفزيون

أوين كوبر (ADOLESCENCE)

بيلي كرودَب (THE MORNING SHOW)

والتون غوغينز (THE WHITE LOTUS)

جيسون آيزاكس (THE WHITE LOTUS)

تراميل تيلمان (SEVERANCE)

أشلي والترز (ADOLESCENCE)

أفضل أداء في ستاند أب كوميدي تلفزيوني

بيل ماهر

بريت غولدستين

كيفن هارت

كميل نانجياني

ريكي جيرفيه

ساره سيلفرمان

أفضل بودكاست

ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPARD

CALL HER DADDY

GOOD HANG WITH AMY POEHLER

THE MEL ROBBINS PODCAST

SMARTLESS

UP FIRST