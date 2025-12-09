كاتي بيري… ختام لم يتوقّعه أحد في قلب أبوظبي

دبي - فريق التحرير: إنطلقت كاتي بيري في جولتها العالميّة “The Lifetimes Tour” في الثّالث والعشرين من أبريل ٢٠٢٥ من أرينا سيوداد دي مكسيكو، متنقّلة على مدى أشهر بين دول ومدن مختلفة. وقد أبهرت الجمهور في كلّ محطّة بعروضها الرّاقصة وأزيائها المبهرة والمؤثّرات النّاريّة الّتي جعلت كلّ حفلة تجربة لا تُنسى.

وكما لكلّ بداية نهاية، فقد اختارت بيري يوم الأحد السّابع من ديسمبر ٢٠٢٥ ليكون ختام جولتها، وهو اليوم نفسه الّذي شهد الحدث الأبرز: السّباق النّهائيّ لموسم الفورمولا١ لعام ٢٠٢٥ في أبوظبي. ظهرت كاتي بين الجماهير، تصافح المعجبين بها وتوقّع لهم، معبّرة عن حماستها وارتباطها بهذه النّهاية المميّزة.

أحيت بيري حفلتها في حديقة الاتّحاد (Etihad Park)، وهي ساحة مفتوحة ملاصقة لحلبة الفورمولا١. وقد جاء حفلها بعد السّباق الرّئيسي مباشرة، ليمنح الحاضرين تجربة فريدة: أوّلًا الإثارة على المضمار، ثم الموسيقى على المسرح.

كان سباق ختام الموسم واحدًا من الأكثر ترقّبًا، إذ تنافس فيه لاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق مكلارين، إلى جانب ماكس فيرشتابن من ريد بُل على اللقب. وقد فاز فيرشتابن بالسّباق، تلاه بياستري ثانيًا، ثمّ نوريس ثالثًا، إلّا أنّ النّتيجة كانت كافية ليحسم لاندو نوريس بطولة العالم لعام ٢٠٢٥ في سن الـسّادسة والعشرين، مختتمًا عامًا استثنائيًّا في مسيرته.

بموازاة هذا الحدث الرّياضي الضّخم، شكّل اليوم أيضًا الختام الكبير لجولة كاتي بيري “The Lifetimes Tour”.