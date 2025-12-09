محمّد إمام يكشف ملامح “أغرب قصّة حبّ” في سباق رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: خطف الممثّل المصريّ محمّد إمام الأنظار بعد نشر صورة جديدة عبر حسابه الرّسميّ على “إنستغرام”، كشف من خلالها عن تفاصيل أوّليّة لمسلسله الجديد المنتظر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٦.

في التّفاصيل، ظهر “إمام”، في الصّورة في مسلسله الجديد “الكينج”، برفقة الممثّلة ميرنا جميل، داخل سيّارة كهربائية في مدينة ملاهٍ، في لقطة اتّسمت بالمرح والطّرافة، هذا ما زاد من فضول الجمهور حول طبيعة العمل الجديد.

ووصف محمّد إمام، قصّة الحبّ الّتي تجمعه بميرنا، ضمن أحداث العمل، بأنّها “تقريبًا أغرب قصّة حبّ ستشاهدونها في مسلسل عربي”، إذ تلعب ميرنا، دور “هديّة”، ضمن أحداث المسلسل، في أوّل تعاون مع محمّد إمام.

كما أشاد “إمام”، بلطافة ميرنا وموهبتها، معتبرًا إيّاها من ألطف الممثّلات اللواتي تعاون معهنّ.

نذكر أنّ موقع تصوير “الكينج” داخل ستوديو مصر، كان قد تعرّض لحريق ضخم لكنّ الأضرار اقتصرت على الدّيكور الخارجيّ.ثمّ عاد فريق العمل لتجهيز ما يلزم لاستكمال التّصوير.

يشكّل المسلسل ثاني تعاون بين محمّد إمام والمخرجة شيرين عادل بعد النّجاح الجماهيريّ الواسع الذي حقّقاه سابقًا في مسلسل «هوجان». يأتي «الكينج» هذا العام ضمن إطار دراميّ اجتماعيّ تشويقيّ، من تأليف محمّد صلاح العزب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وإخراج شيرين عادل. يشارك في بطولته إلى جانب محمّد إمام وحنان مطاوع كلٌّ من ميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وعدد من نجوم الدّراما المصريّة وسيتِمّ عرضه عبر قنوات MBC ومنصّة Shahid.