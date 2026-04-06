ظهور لافت لريهانا وآساب روكي في باريس بعد حادثة إطلاق النار… لكن لماذا غادرا منفصلين؟

دبي - فريق التحرير: رصدت عدسات الكاميرات الفنانة ريهانا وزوجها مغني الراب آساب روكي أثناء تناولهما العشاء مع بعض أفراد العائلة في أحد مطاعم باريس، فرنسا.

وكان لافتًا أن ريهانا وآساب غادرا المكان كلٌّ على حدة بعد أن استمتعا بوجبة مع العائلة.

يأتي هذا الظهور بعد نحو شهر من تعرّض منزلهما لإطلاق نار من قبل امرأة، تم القبض عليها لاحقًا وتوجيه تهم محاولة قتل لها.

وعبر محاميها، أنكرت المرأة التهم أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، بعدما اتُّهمت بإطلاق نحو عشرين طلقة من بندقية شبيهة بـ AR-15 على الجدار الخارجي لمنزل ريهانا في بيفرلي هيلز مطلع آذار/ مارس الفائت. وقد وُجهت إليها عشر تهم اعتداء بسلاح نصف آلي، وثلاث تهم بإطلاق النار على مركبة أو مسكن مأهول. وفي حال إدانتها بجميع التهم، قد تواجه السجن مدى الحياة.

كما طلب محاميها خفض كفالتها من مليون وتسعمئة ألف دولار إلى سبعين ألف دولار بناءً على قدرتها على الدفع، إلا أن القاضي رفض الطلب.