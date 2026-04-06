بعد ورود اسمها في وثائق إبستين… جيجي حديد تحسم الجدل وتكشف الحقيقة

دبي - فريق التحرير: كسرت عارضة الأزياء جيجي حديد صمتها بشأن ذكر اسمها ضمن وثيقة واردة في ملفات مرتبطة بجيفري إبستين، والتي أفرجت عنها مؤخراً وزارة العدل الأميركية (DOJ)، ووصفت إدراج اسمها في تلك الملفات بأنه أمر “مقلق ومزعج”.

وتحدثت “جيجي” عن هذه القضية الحساسة بعد الاطلاع على المستندات التي حصلت عليها E! News، والتي تضمنت مراسلة عبر البريد الإلكتروني تعود إلى ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ بين إبستين وشخص تم حجب اسمه. حيث تساءل الشخص عن النجاح المهني الذي حققته جيجي وشقيقتها بيلا حديد، قائلاً: “كيف أصبحت الأختان حديد عارضتي أزياء وجنتا كل هذه الأموال؟! لا أفهم”.

ورد إبستين حينها بكلمة مقتضبة: “أنت تعرف”، ليعود الشخص ويكتب: “الأب دفع للوكالة”، إلا أن إبستين أجاب ببساطة: “لا”. وأضاف لاحقاً في الرسالة: “لأنهما تتبعان التعليمات، الأمر بهذه البساطة”.

وجاء رد جيجي بعدما علّق أحد مستخدمي مواقع التواصل على منشور لها عبر “إنستغرام” بتاريخ ٢٩ آذار/مارس، قائلاً إنه اضطر لإلغاء متابعتها لأنها “لم تتحدث عن تلك الملفات”. لترد جيجي بأنها شعرت بالغثيان عند قراءة تلك الوثائق.

وقالت في رسالتها بتاريخ ٣٠ آذار/مارس: “من المروّع أن تقرأ شخصاً لم تقابله أبداً يتحدث عنك بهذه الطريقة، خصوصاً في هذا السياق. لم أعلّق لأنني لا أريد أن أحوّل الانتباه عن قصص الضحايا الحقيقيين، لكن تعليقك جعلني أدرك أنه ربما لم يكن الأمر واضحاً، ومن المهم أن تعرف”.

وأكدت جيجي، التي تشارك ابنتها كاي (٥ أعوام) مع حبيبها السابق زين مالك، أنها رغم نشأتها في بيئة ميسورة، إلا أن والديها محمد حديد ويولاندا حديد قاما بحمايتها وتعليمها قيمة العمل الجاد. وأضافت أنها منذ توقيعها مع وكالة عرض أزياء عام ٢٠١٢ وهي تعمل بجد دون توقف.

وفي ختام حديثها، قالت جيجي إن ذكر اسمها في تلك الملفات “مزعج للغاية”، مشيرة إلى أنها كانت في عمر ٢٠ أو ٢١ عاماً تقريباً عندما كُتب ذلك البريد الإلكتروني، مؤكدة بشكل قاطع: “أريد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أنني لم تكن لي أي علاقة على الإطلاق بذلك الإنسان المقزز”.

يُذكر أن جيفري إبستين كان قد أُدين سابقاً في قضايا تتعلق باستدراج قاصر للدعارة، وألقي القبض عليه مجدداً في يوليو/تموز ٢٠١٩ بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين والتآمر على ذلك، قبل أن يُعلن عن وفاته منتحراً داخل السجن بعد أسابيع قليلة.