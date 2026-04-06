تكنولوجيا: جوجل كروم يعزز الأداء بإضافة التحميل بشكل تدريجي لعناصر الفيديو والصوت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر جوجل توسيع ميزة تأجيل تحميل المحتوى في متصفح Chrome لتشمل عناصر الفيديو والصوت، وذلك بهدف تحسين سرعة تحميل الصفحات وتجربة المستخدم.

وتعتمد هذه التقنية على تحميل العناصر الثقيلة في الصفحة بشكل تدريجي، بحيث يتم تأجيل تحميل الوسائط غير الضرورية إلى حين اقتراب المستخدم منها أثناء التصفح، ما يتيح التفاعل مع المحتوى الأساسي بشكل أسرع.

وقد سبق أن دعمت متصفحات Chrome والمتصفحات المبنية على Chromium هذه الميزة للصور وiframes منذ عام 2019، حيث لا يتم تحميلها إلا عند التمرير بالقرب منها.

أما الآن، فتسعى جوجل إلى توسيع نطاق الميزة لتشمل عناصر الفيديو والصوت داخل صفحات الويب، رغم أنها أقل انتشارًا مقارنة بالصور، لكنها تظل مهمة في العديد من الاستخدامات.

ومن المتوقع أن تصل هذه الميزة إلى إصدار Chrome 148 على الحواسب والهواتف، كما يُرجح أن تمتد لاحقًا إلى متصفحات أخرى تعتمد على Chromium مثل Microsoft Edge.

