بطلة مسلسل “امرأة” التركي تنهار على الهواء مباشرة… ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: تواصل الممثلة التركية، غوكشي أيوب أوغلو، حصد النجاح خارج تركيا، بعدما حقق مسلسل “امرأة”، الذي جسدت فيه شخصية “جيدا”، أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة داخل إيطاليا.
وبحسب ما تم تداوله، فقد وصل معدل مشاهدة المسلسل إلى نحو ٢٦%، ما جعله يتصدّر قائمة الأعمال الأكثر متابعة هناك، الأمر الذي دفع القائمين على برنامج الحوارات الإيطالي الشهير “Verissimo” إلى توجيه دعوة خاصة للممثلة التركية للمشاركة في إحدى حلقاته.
وسافرت غوكشي إلى ميلانو من أجل حضور البرنامج الذي يُعرض على قناة Canale 5، وخلال الحلقة تأثرت بشكل كبير عند عرض تقرير مصوّر (VTR) أعدّه البرنامج عنها، حيث لم تتمالك دموعها أثناء مشاهدة اللقطات التي توثق نجاحها وشعبية المسلسل في إيطاليا.
كما لاقت أيوب أوغلو اهتماماً واسعاً من الجمهور الإيطالي، وتلقت تفاعلاً كبيراً من معجبيها الذين عبّروا عن إعجابهم بأدائها ودورها في العمل.
