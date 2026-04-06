تفاصيل جديدة بشأن عملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، تفاصيل جديدة بشأن عملية إنقاذ الطيار الأمريكي العالق في العاصمة الإيرانية طهران عقب سقوط طائرته.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن بلاده عن قدمت معلومات استخباراتية دقيقة للولايات المتحدة للمساعدة في إنقاذ الطيار الأمريكي داخل إيران.

وأوضح أن إسرائيل علقت هجماتها العسكرية في المنطقة التي جرت بها العملية لتسهيل تنفيذ مهمة الإنقاذ وضمان نجاحها.

وتعكس هذه الخطوة التنسيق الأمني الوثيق بين تل أبيب وواشنطن في مواجهة التحديات الميدانية والعملياتية المعقدة داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الحكومة الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الأحد إن الولايات المتحدة أنقذت ​طيارا كان عالقا في إيران بعد أن أسقطت طائرته المقاتلة من طراز إف-15، وهو ما ينهي أزمة كبيرة للرئيس دونالد ترامب وسط حرب ‌دخلت أسبوعها السادس.

وتمثل عملية الإنقاذ نقطة مضيئة للولايات المتحدة في حرب أودت بحياة الآلاف وأشعلت أزمة طاقة وتهدد بإلحاق ضرر دائم بالاقتصاد العالمي بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز.

وصعد ترامب وإسرائيل أمس السبت الضغط على إيران ل فتح مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، أو تعرض بنيتها التحتية للطاقة لهجمات.

وكان الطيار المصاب الأخير الذي ​جرى إنقاذه من فردي طاقم الطائرة الحربية التي قالت إيران يوم الجمعة إنها أسقطتها بالدفاعات الجوية لتنطلق عملية بحث واسعة النطاق من قبل كل من ​طهران والولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة ⁠من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن الكولونيل رغم إصابته "سيكون بخير".

ولم يصدر البنتاجون تعليقا بعد.

المصدر : وكالات