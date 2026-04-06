بالصور-من اطلق على سيلينا غوميز لقب “أميرة ساحرة”؟ 

دبي - فريق التحرير: تواصل النجمة سيلينا غوميز خطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة والراقية، حيث ظهرت مؤخراً بفستان “مايكرو ميني” من توقيع دار برادا خلال فعالية خاصة بعلامتها التجميلية الخاصة بمستحضرات التجميل، مؤكدة مجدداً حضورها القوي في عالم الموضة والجمال.

وخلال مشاركتها في حدث إطلاق العلامة التجارية، اختارت غوميز فستاناً قصيراً باللون الوردي الناعم، جاء بتصميم منظم وبقصة محددة تميزت بياقة بسيطة ولمسات حجم خفيفة منحت الإطلالة طابعاً عصرياً وأنيقاً في آن واحد، فيما أضافت لمعة القماش الساتاني لمسة حالمة وراقية.

وأكملت سيلينا إطلالتها بحذاء أبيض من برادا، ما أضفى تبايناً جذاباً رفع من فخامة اللوك، فيما اختارت مجوهرات مميزة أضافت بريقاً ناعماً دون مبالغة، مع اعتمادها على أكسسوارات بسيطة لتبقى الإطلالة هي محور الاهتمام.

أما من ناحية الجمال، فقد نسّق مصفف الشعر ريناتو كامبورا تسريحة مشدودة وناعمة، في حين تولى خبير المكياج هونغ فانغو إبراز ملامحها بمكياج ناعم ومضيء ركّز على البشرة المتوهجة والعيون المحددة، مع لمسات وردية على الخدود والشفاه انسجمت تماماً مع لون الفستان. واختتم خبير الأظافر توم باشيك الإطلالة بأظافر بسيطة وأنيقة.

وانعكس هذا التناغم في تفاصيل الإطلالة بشكل واضح، حيث بدت سيلينا بإطلالة متكاملة ومدروسة، ما دفع الجمهور إلى الإشادة بها عبر التعليقات، واصفين إياها بـ”أميرة خرافية”، بل وذهب البعض إلى تسميتها “باربي في الحياة الواقعية”.

وبهذه الإطلالة، أثبتت سيلينا غوميز مرة جديدة أن البساطة قادرة على صنع تأثير قوي، وأن الأناقة الهادئة قد تكون الأكثر لفتاً للأنظار.