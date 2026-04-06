مع هذا كله، يلتقي سفير السودان هناك مع مسؤول بارز في سلطة الطيران المدني الإثيوبية

مع كامل التقدير والاحترام لسفير دولة السودان بإثيوبيا، إلا أن الخبر أدناه يحتاج إلى تعليل وتحليل.

■ السفير المحترم يعلم تمام العلم أن دبابات ومجنزرات الجيش الإثيوبي عبرت الجسر الرابط بين السودان وإثيوبيا عند منطقة الكرمك، وقدمت دعمًا واضحًا وفاضحًا لعدوان إثيوبي على الأراضي السودانية لم ينتهِ بعد باستباحة مدينة الكرمك.

■ وسفير السودان المحترم يعلم تمام العلم أن الطائرات المسيرة التي قتلت الأطباء والأطفال بمستشفى الجبلين انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية وبعلم حكومة آبي أحمد.

■ ومع هذا كله، يلتقي سفير السودان هناك مع مسؤول بارز في سلطة الطيران المدني الإثيوبية لبحث سبل تعزيز رحلات الطيران المدني الإثيوبي إلى السودان.

■ طالع الخبر أدناه.. والتعليق متروك لحصافة المتابعين!

(التقى سفير جمهورية السودان لدى إثيوبيا، السفير الزين إبراهيم حسين، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بمدير عام هيئة الطيران المدني الإثيوبية يوهانس أبيرا، وذلك في أديس أبابا بتاريخ 2 أبريل 2026، بحضور ممثلين عن شركات الطيران السودانية الوطنية.)وضم الوفد السوداني ممثلين عن شركتي بدر للطيران وتاركو للطيران، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير وانتظام النقل الجوي المدني بين البلدين وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم التبادل التجاري.