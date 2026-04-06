تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أن آيفون القابل للطي قد يأتي بمفصل مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكشف تقرير جديد صادر من الصين عن توجه أبل لاستخدام مفصل مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في هاتفها المرتقب iPhone Fold، وذلك بهدف تقليل ظهور تجاعيد الشاشة القابلة للطي إلى الحد الأدنى.

وتشير المعلومات إلى أن هذا المفصل قد يأتي أيضًا بمواد متقدمة مثل المعدن السائل وزجاج مزدوج الطبقة، في محاولة لتعزيز المتانة وتحسين تجربة الاستخدام.

وفي هذا السياق، لا تُعد هذه الخطوة سابقة تمامًا، إذ سبقت شركة Oppo وقدمت تقنية مشابهة في هاتف Find N6، حيث استخدمت الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق مفصل أكثر سلاسة وتقليل أثر الطي بشكل ملحوظ.

كما تعتمد هذه التقنية على قياسات دقيقة للغاية لتفاوتات المفصل، ثم معالجتها بطبقات دقيقة لتحسين الشكل النهائي وتقليل السمك مقارنة بالتصاميم التقليدية.

ومن ناحية أخرى، تمتلك أبل خبرة سابقة في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث طبّقتها في بعض مكونات Apple Watch، إلى جانب أجزاء في هواتفها، لما توفره من كفاءة في التصنيع وتقليل في استهلاك المواد مقارنة بالطرق التقليدية.

وبناءً على ذلك، يبدو أن تقليل تجاعيد الشاشة سيكون من أبرز أولويات أبل في هذا الهاتف المنتظر.

