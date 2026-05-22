فيديو بكاء رامي مالك في مهرجان “كان” ينتشر بشكل سريع…ماذا حصل؟

دبي - فريق التحرير: تأثر الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك إلى حدّ البكاء خلال العرض الأول لفيلمه الجديد “The Man I Love” ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما حصد العمل تصفيقاً حاراً استمر نحو تسع دقائق.

وظهر مالك متأثراً أثناء وقوف الجمهور لتحيته، حيث احتضن زميليه توم ستوريدج ولوثر فورد وسط أجواء مؤثرة بعد عرض الفيلم، الذي ينافس على السعفة الذهبية.

ويجسد مالك في الفيلم، من إخراج آيرا ساكس، شخصية “جيمي جورج”، وهو فنان مسرحي في نيويورك خلال أواخر الثمانينيات، يواجه أزمة صحية بعد إصابته بالإيدز، في قصة إنسانية تدور حول الفن والحب والذاكرة.

وعلّق مالك على الاستقبال الكبير قائلاً إن هذه اللحظة “استثنائية وقد لا تتكرر”، مؤكداً شعوره بالامتنان والتأثر بهذا التقدير الكبير من جمهور المهرجان.

في نفس السياق، كشف “مالك” عن تردده في قبول بطولة فيلمه الجديد “The Man I Love”، معتبراً أن تجسيده لشخصية رجل مثلي يواجه مرض الإيدز قد يثير الجدل، خاصة بعد نجاحه الكبير في تجسيد شخصية المغني الراحل فريدي ميركوري في فيلم “Bohemian Rhapsody” عام 2018، والذي نال عنه جائزة الأوسكار.

وخلال مؤتمر صحافي ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، أوضح مالك أنه شعر بالخوف في البداية بسبب التشابه بين الشخصيتَين، قبل أن يقرر خوض التجربة، مؤكداً أن فريدي ميركوري علّمه مواجهة مخاوفه وعدم الهروب منها.

كما عبّر الممثل عن سعادته بالتعاون مع المخرج، واصفاً الفيلم بأنه “مخاطرة كبيرة تستحق”.