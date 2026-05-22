بعد ٧٥٠ حلقة ونحو ٢٠ عامًا من العرض المتواصل… نهاية صادمة للمسلسل التركي “الأزقة الخلفية”

دبي - فريق التحرير: قررت قناة KanalD إنهاء أحد أطول وأنجح أعمالها الدرامية على الإطلاق، وهو مسلسل “الأزقة الخلفية”، بعد مسيرة امتدت نحو ٢٠ عاماً من العرض المتواصل.

المسلسل الذي انطلق عام ٢٠٠٦ وواصل تجديد مواسمه سنوياً نتيجة نسب المشاهدة المرتفعة، وصل هذا الموسم إلى الحلقة ٧٥٠ ضمن موسمه العشرين، قبل أن تتراجع نسب المتابعة بشكل ملحوظ، ما دفع القناة إلى التراجع عن خطتها السابقة بتجديده لموسم ٢١، والإعلان عن نهايته بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، قررت القناة أيضاً إلغاء الموسم الثالث من مسلسل “حلم أشرف”، ما فتح باب التساؤلات حول تغيّر في سياسة الإنتاج داخل القناة، خصوصاً في ظل الجدل المتزايد حول مسلسلات الأكشن والضغوط الرقابية لتخفيف مشاهد العنف في الأعمال الدرامية، عقب حوادث عنف أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.

فهل تمثل هذه القرارات بداية مرحلة جديدة في توجهات القناة الدرامية؟