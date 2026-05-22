تحديث بالفيديو: نانسي عجرم تطلق “بحن” من فيلم “الكراش”.. إحساس لافت يلامس الجمهور

دبي - فريق التحرير: قدّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “بحن” من فيلم “الكراش” بإحساس لافت وأداء عاطفي عكس حالة الشوق والارتباك التي تحملها الكلمات، حيث تقول في أحد المقاطع: “بروح واقابل أقابل واجي واروح، والاقاني بعدك من غير روح، أروق واحن احن احن، كل الوعود يا حبيبي ولا الحلفان، بنساها وارجع زي زمان، راكبني جن بحن بحن”، في تعبير واضح عن حالة التعلق والعودة المتكررة للحب رغم الألم.

وتستكمل الأغنية أجواءها العاطفية بكلمات تعبّر عن صراع المشاعر: “طب هعمل ايه بحبك، احب كام مرة، وانا مسلوبة الإرادة ورا قلبي متجرة، ببعد اه بعرف ابعد، اعند لبكرة بعند، وارجع من تاني تاني، ألف وادور وازن بحن بحن”، لتجسّد حالة الانجذاب العاطفي الذي لا يمكن مقاومته.

وجاء العمل بتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي لنادر حمدي، بينما ظهر الكليب بمشاهد من فيلم “الكراش” إلى جانب لقطات من كواليس التسجيل، ما أضفى طابعاً واقعياً مؤثراً.

وتميّزت نانسي بأداء حسي قوي جعل الأغنية قريبة من الجمهور، وهو أمر غير مستغرب، خاصة أنها تتمتع بشعبية واسعة في مصر وتُجيد اللهجة المصرية بإتقان، ما يعزز حضورها في الأعمال الغنائية السينمائية.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم كانت قد شوقت الجمهور لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم “بحن”، والتي ستكون الأغنية الدعائية لفيلم “الكراش”، وذلك تمهيداً لطرح العمل قريباً في صالات السينما خلال شهر يونيو المقبل.

ويضم فيلم “الكراش” نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تقع شخصية ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، لتتشابك الأحداث ضمن مواقف مليئة بالمفارقات.

ويأتي هذا التعاون الفني الجديد مع نانسي عجرم بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلاتها الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية، قبل أن تواصل جولتها العالمية بإحياء حفلَين في باريس، الأول في الثاني والعشرين من مايو على مسرح “الأولمبيا”، والثاني في الثالث والعشرين من مايو على مسرح “قصر المؤتمرات”، على أن تختتم جولتها في أستراليا بحفلين في ملبورن وسيدني نهاية الشهر الجاري.