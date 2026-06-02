دبي - فريق التحرير: تعرّض المغنّي مارك أنتوني لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد غيابه عن حفل تخرّج ابنته إيمي من المدرسة الثانوية في لوس أنجلوس، حيث اعتبر كثيرون أن عدم حضوره لمناسبة مهمة كهذه أمر غير مقبول، خصوصاً مع مشاركة أفراد العائلة في الاحتفال.
في المقابل، حضرت والدة إيمي، جنيفر لوبيز، إلى جانب عدد من أفراد العائلة بينهم الجدة غوادالوبي رودريغيز وشقيقها التوأم ماكس، كما ظهر عدد من أفراد العائلة خلال المناسبة التي بدت مميزة وداعمة لإيمي التي لفتت الأنظار بإطلالتها الرسمية.
وتُعد إيمي وماكس التوأم الوحيد لجنيفر لوبيز، فيما لدى مارك أنتوني خمسة أبناء آخرين من علاقات سابقة، إضافة إلى طفل حديث من زوجته الحالية، وسط تفاعل واسع مع غيابه الذي فتح باب الجدل حول التزامات الآباء تجاه لحظات أبنائهم المفصلية.
أخبار ذات صلة: لم تتوقف عن البكاء منذ شهرين… ما الذي يحدث مع جنيفر لوبيز؟
كانت هذه تفاصيل خبر مارك أنتوني يواجه موجة غضب بعد تصرّفه تجاه ابنته من جنيفر لوبيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.