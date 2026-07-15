بالصور: إطلالات مرصعة بالألماس… هكذا احتفلت جنيفر لوبيز بعيد ميلادها

دبي - فريق التحرير: خطفت النجمة جنيفر لوبيز الأنظار خلال احتفالها بعيد ميلادها السابع والخمسين في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تألقت بإطلالات فاخرة زيّنتها مجوهرات ماسية من دار شوبارد تجاوزت قيمتها أربعمئة قيراط اي ما يعادل ٨٠ غرامًا من الألماس وتقدّر قيمتها بملايين الدولارات.

واحتفلت لوبيز بهذه المناسبة وسط أجواء عائلية بحضور عدد من أصدقائها والمقربين منها، من بينهم شقيقتها ليندا لوبيز، وشاركت متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” لقطات من الاحتفال، علّقت عليها بالقول: “هذا هو الشعور… احتفالات عيد الميلاد في باريس!”

وخلال الأمسية، استعرضت جنيفر ثلاث إطلالات مختلفة حملت توقيع أبرز دور الأزياء العالمية. فبدأت بفستان أبيض من تصميم ستيفان رولان، نسّقته مع عقد وأقراط مرصعة بأكثر من اثنين وأربعين قيراطًا من الياقوت ومئة واثني عشر قيراطًا من الألماس، إضافة إلى خاتم من الذهب الأبيض.

ثم ظهرت بفستان أسود جريء من تصميم تمارا رالف، أرفقته بعقد ماسي فاخر يضم أكثر من مئة وتسعين قيراطًا من الألماس، إلى جانب أقراط وسوار وخاتم مرصعة بالألماس.

أما الإطلالة التي خطفت الأنظار، فكانت خلال حفل العشاء، إذ ارتدت فستانًا لامعًا من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، تميز بقصة جريئة مع عباءة من الريش وتطريزات بالكريستال، وأكملته بأقراط متدلية مرصعة بالألماس واللؤلؤ الأبيض.