تحديث: قبل أيام من الموعد… قرار مفاجئ يخص حفل عمرو دياب في بيروت

دبي - فريق التحرير: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور اللبناني والعربي، الذي كان يستعد للقاء الفنان المصري عمرو دياب في أمسية استثنائية مطلع الشهر القادم، أعلنت الشركة المنظمة لحفله في لبنان تأجيل الحفل، الذي كان مقررًا إقامته مطلع شهر أغسطس المقبل.

وجاء القرار المفاجئ ليثير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تذاكر الحفل نفدت بسرعة قياسية فور طرحها.

وأوضحت الشركة المنظمة، في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن.

كما وعدت بتنظيم حفل يليق بتطلعات الجمهور، مؤكدة أنه سيكون “أكبر وأفضل” تعويضًا عن هذا التأجيل.

وقد طمأنت الشركة المنظمة جميع حاملي التذاكر، مؤكدة أنه سيتم استرداد قيمة التذاكر كاملةً وبشكل تلقائي عبر الجهة التي تم الشراء من خلالها، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.

ورغم خيبة الأمل التي أصابت محبي عمرو دياب في لبنان، لا يزال الجمهور يترقب الإعلان عن الموعد الجديد، على أمل أن يكون على موعد مع ليلة موسيقية استثنائية في قلب بيروت.

على صعيد آخر ووسط حالة من الترقب والشغف الجماهيري الكبير، يعكف الفنان المصري، عمرو دياب، على تحضير ألبومه الغنائي الجديد، استعداداً للمنافسة بقوة في موسم صيف ٢٠٢٦.

ويشرف “دياب” بنفسه على المراحل النهائية لتنفيذ الألبوم، واضعاً اللمسات الأخيرة على الأغنيات بمشاركة مهندس الصوت أمير محروس، الذي يتولى عمليات المكساج والماستر لضمان جودة فنية تليق بجمهوره العريض وتاريخه الفني الحافل.

و​تشير الأنباء والتسريبات المتداولة إلى أن الألبوم سيضم ١٢ أغنية متنوعة، تمزج بين الطابع الرومانسي الهادئ والإيقاعات الصيفية السريعة. ومن أبرز ملامح ومفاجآت هذا العمل، الألحان الخاصة لعمرو دياب، اذ يتضمن الألبوم أغنيتين من ألحانه.

​ويفرض “دياب”، سياجاً من السرية الشديدة على تفاصيل الألبوم، لدرجة أن فريق العمل نفسه لا يعلم القائمة النهائية للأغاني التي ستُطرح بشكل قطعي، حيث تبقى الاحتمالات مفتوحة لحذف أو إضافة أي عمل حتى اللحظات الأخيرة كالعادة.

​وعلى قياس العام الماضي، التي لمعت فيه أغنية “خطفوني”، من الألبوم، ستكون المفاجأة الكبرى هذا العام هي طرح فيديو كليب مصور بالتزامن مع إطلاق الألبوم ليكون بمثابة الافتتاحية الرسمية له.

​كما يستعد فريق العمل لإطلاق خطة ترويجية مبتكرة ومختلفة تماماً هذا العام، تشمل طرح البوستر الرسمي الذي خضع عمرو دياب لجلسة تصوير خاصة به مؤخراً، إلى جانب مقاطع تشويقية ومحتوى دعائي لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

كما ​يشهد الألبوم الجديد تعاوناً مع نخبة من كبار صناع الموسيقى والشعراء والملحنين في الوطن العربي لتقديم ألوان غنائية متجددة، ومن أبرز الأسماء المشاركة ​: أمير محروس (المكساج والماستر)، عادل حقي، وأحمد إبراهيم، الملحن عمرو مصطفى (المشارك بعدد من الألحان) والملحن عزيز الشافعي.

​ومن الشعراء تامر حسين، أمير طعيمة، وأحمد المالكي، إلى جانب العديد من الأسماء المميزة.

كما ​كشف موقع “القاهرة ٢٤”، أن الموعد المبدئي لطرح الألبوم من المقرر أن يكون خلال الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل حسم الجدل والإعلان الرسمي والنهائي عن موعد الإطلاق، ما لم تطرأ أي تغييرات مفاجئة في اللحظات الأخيرة، ليكون هذا الألبوم بلا شك الحدث الموسيقي الأبرز لموسم الصيف الحالي.