نتفليكس تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن مسلسل إنجين أكيوريك وأصلي إنفر.. ما الذي حدث؟

دبي - فريق التحرير: بعد النجاح الكبير الذي حققه موسمه الأول على منصة نتفليكس، يستعد مسلسل “أمسية رائعة” للعودة إلى مواقع التصوير، ليواصل قصته التي جمعت بين الحب والغموض، وسط ترقب كبير من الجمهور للموسم الثاني.

ويُعد العمل، الذي يحمل توقيع شركة Tims&B وقلم الكاتبة مريتش أسيمي، من بين أسرع الأعمال التركية المحلية حصولاً على موافقة لتقديم موسم ثانٍ، وذلك بعد الإقبال اللافت الذي حققه عبر المنصة.

ومن المقرر أن تنطلق كاميرات الموسم الثاني يوم الثلاثاء ١٨ آب/أغسطس، على أن يبدأ التصوير بمشاهد تجمع شخصيات إنجين التي يجسدها سركان ألتونوراك، ضمن أحداث الموسم الجديد.

ويواصل النجم إنجين أكيوريك تقديم شخصية “عثمان بولوت”، إلى جانب أصلي إنفر، التي تجسد شخصية “نهال بايدمير”، في عمل يستعرض تأثير الحب وقدرته على تغيير الشخصيات وتقريبها، مع أحداث جديدة يُنتظر أن تضيف المزيد من التشويق إلى القصة.

ويشارك في بطولة الموسم الثاني كل من دولوناي سويسرت، إسماعيل دميرجي، سركان ألتونوراك، طارق أمير تكين، زينب أويماك، سيلين شيكيرجي، سيديف أفجي وأحمد أوتلو.

وبانطلاق التصوير، يبدأ العمل مرحلة جديدة وسط آمال بأن يحقق الموسم الثاني النجاح نفسه الذي رافق انطلاقة المسلسل على نتفليكس.