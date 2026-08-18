حقيقة انفصال سيلينا غوميز عن بيني بلانكو وارتباطها بمنتج إيطالي

دبي - فريق التحرير: أثارت شائعة جديدة انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين جمهور النجمة سيلينا غوميز، بعدما زعم منشور متداول ظهورها في بث مباشر عبر منصة “إنستغرام”، أعلنت خلاله انفصالها عن زوجها، المنتج الموسيقي بيني بلانكو، بسبب الخيانة، وارتباطها بالمنتج السينمائي الإيطالي أندريا إيرفولينو.

وتضمّن المنشور المنسوب إلى غوميز تصريحات مفبركة ادّعت فيها مغادرتها منزل الزوجية والبحث عن “الهدوء والسكينة” في إيطاليا برفقة المنتج الإيطالي، إلا أن عمليات التحقق من صحة المحتوى، إلى جانب ملاحظات المستخدمين على منصة “إكس”، سارعت إلى دحض هذه الأنباء، مؤكدةً عدم صحتها جملةً وتفصيلًا.

وأظهرت عمليات التحقق أن سيلينا غوميز لم تُجرِ أي بث مباشر تتناول خلاله تفاصيل من هذا النوع، وأن الصور والتصريحات المتداولة جرى اقتطاعها وتلفيقها بهدف الترويج لشائعة لا أساس لها من الصحة.

وكانت غوميز وبلانكو قد احتفلا مؤخرًا بذكرى زواجهما الأولى، فيما ظهرا معًا خلال رحلة إلى إيطاليا في يوليو الماضي، ما يدحض ما يتم تداوله عن انفصالهما.

كما أن أندريا إيرفولينو سبق أن ارتبط اسمه بغوميز عاطفيًا عام ٢٠٢٢، بعدما ظهرا معًا خلال رحلة في إيطاليا، إلا أن ذلك لا يشكّل دليلًا على وجود علاقة بينهما حاليًا.