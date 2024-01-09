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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإنتاج الصناعي الألماني تراجع على غير المتوقع في نوفمبر الماضي، بحسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% على أساس شهري في نوفمبر بعد انخفاض معدل بنسبة 0.3% في أكتوبر الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%.

وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 0.5% في نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر، بينما ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 3.9%، في حين تراجع إنتاج البناء بنسبة 2.9%.

وسجل إنتاج السلع الرأسمالية تراجعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، كما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5%. وتراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1%.