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وكانت التوقعات تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%.
وتراجع الإنتاج الصناعي باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 0.5% في نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر، بينما ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 3.9%، في حين تراجع إنتاج البناء بنسبة 2.9%.
وسجل إنتاج السلع الرأسمالية تراجعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، كما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5%. وتراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1%.
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