الخريف يبحث مع وزراء ومسؤولين دوليين تبادل الخبرات والتجارب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اجتماعات ولقاءات ثنائية عدة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين المشاركين في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.

واجتمع الخريف مع كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، ووزيرة الصناعة في مملكة تايلاند بيمفاترا ويتشايكول، كما التقى مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» الدكتور جيرد مولر.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم العلاقات الثنائية.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024 تناقش عددا من القضايا، أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا، التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدما في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، كما تبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.