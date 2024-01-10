شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المهندس خالد عباس "نظام الأقساط المتساوية يتيح للمطور شراء الأرض بنظام التقسيط مع السداد على دفعات متساوية ربع سنوية".

أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح الشركة لقطع أراضي في منطقة (MU 23) بأنشطة واستخدامات متعددة وذلك في أكثر الأماكن تميزاً على محور الأمل ومواجهة للمدينة الرياضية"

كما صرح المهندس خالد عباس " مجلس إدارة الشركة أقر للمرة الاولي البيع لقطع الأراضي بالعاصمة الإدارية باستخدام نظام الأقساط المتساويـة الذي يتيح للمطور شراء الأرض بنظام التقسيط مع السداد على دفعات متساوية ربع سنوية".

وأوضح أن إقرار نظـام الأقساط المتساويـة جاء في إطار العمل على تشجيع شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة الإدارية ولتخفيف العبء على المطور العقاري في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار مواد البناء وبغرض الحفاظ علي سوق عقاري نشط وفعال في العاصمة الإدارية الجديدة ايمانا منا بأن العاصمة الإدارية تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط هذا السوق الواعد.

وأشار إلى أنه سيتم نشر كراسة الشروط الخاصة بالطرح من خلال الموقع الرسمي للشركة وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 14/ 1/ 2024 وحتى يوم الاربعاء الموافق 24/ 1/ 2024.