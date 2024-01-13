شكرا لقرائتكم خبر سوق المزارعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم فعالياته اليوم بجادة قباء في المدينة المنورة، بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة فنون الطهي وأمانة المدينة، لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وإبراز المحاصيل التي تشكل مميزات نسبية للمنطقة.

وصاحب الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعا والعديد من الأسر المنتجة، أركانا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، إضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.

ويحرص فرع الوزارة بالشراكة مع الهيئة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامنا مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين لبيع منتجاتهم.