شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزير الإسكان يصلان مقر احتفالية تسليم أول 3 أبراج بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولي الشركة الصينية، مقر الاحتفالية لتسليم أول 3 أبراج، داخل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة للإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تكون منطقة الأعمال من أهم المناطق في الشرق الأوسط، لأنها تضم نحو 20 برجا، بينهم البرج الأيقوني، والذي يعد أطول برج في أفريقيا .

وتقام منطقة الأعمال المركزية علي مساحة 170 فدان داخل العاصمة الإدارية، وتنفذ بالشراكة بين الحكومية الصينية والحكومية المصرية.