شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيتيدا: تحفيز دعم صناعة الإلكترونيات عبر مجمع إبداع المنطقة التكنولوجية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتنمية وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة تابعة لمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بمحافظة أسيوط والتى قامت باحتضان 5 شركات ناشئة خلال عام 2023.

وأضاف الظاهر في كلمته على هامش افتتاح وتفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة أسيوط، أن الهيئة قامت خلال العام المنصرم بتقديم ندوات وبرامج توعوية ودعم التدريب لنحو 3380 تدريب طالب وخريج من محافظة أسيوط، بالإضافة إلى أكثر من 2550 خريج من مبادرة مستقبلنا رقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الجهود التي تبذلها الهيئة فيما يخص رعاية وتشجيع رائدات الأعمال بمحافظة أسيوط حيث قامت الهيئة بدعم نحو 47 رائدة أعمال بالمحافظة، مضيفا أن الهيئة تعمل مع مختلف شركاء الأعمال على تحفيز نمو صناعة الإلكترونيات وخدمات القيمة المضافة وذلك عبر مجمع إبداع الإلكترونيات بمركز الابداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والتي تحتضن ايضا مجموعة من شركات التعهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة والتي تتعاون معها الهيئة من خلال الاستثمار في المهارات الشابة بمحافظة أسيوط وتشجيع تلك الشركات على التوسع في أعمالها وخاصة الموجهة للتصدير انطلاقا من محافظة أسيوط.