شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة أنفقت نصف تريليون جنيه لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية بدأ منذ نحو 6 سنوات، واليوم مصر تحتفل وتجني ثمار المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، إن مصر تبني حاليا نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بخلاف 300 ألف وحدة سكنية بديل للمناطق غير الآمنة، وكلفت تلك المشروعات نحو 550 مليار جنيه، بما يعادل نصف تريليون جنيه مصرى.

وأشار إلي أن القيادة السياسية تدعم مشروعات الحكومة لحل أزمة الإسكان والقضاء علي العشوائيات، بشكل غير عادى، وهذا الملف يأتى علي أولويات القيادة السياسية .

وأوضح أن في العهود السابقة لم يكن هناك تخطيط عمراني جيد، وهو ما أسفر عنه ظهور العشوائيات، ووجود بناء مخالف، ولكن الدولة تعمل في الوقت الحالي علي محاورين، إنشاء مدن حديدية، وتطوير عمران قائم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الاستعانه بكبار المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية للخروج بهذه الصورة، لافتا إلي أن مشروع الابراج يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل ، فضلا عن أن المشروع تم تنفيذه بأيادي مصرية.

وقال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تعرض للتشكيك علي طول الخط خلال فترة التنفيذ، واليوم نرد علي تلك الاشاعات وتشكيك البعض بتسليم أول 3 أبراج داخل منطقة الأعمال المركزية داخل العاصمة الإدارية.

وأضاف أنه من اليوم الأول لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، تم التفكير فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة، بالقاهرة والجيزة، والمدن المجاورة من خلال محاور طرق وشبكات مواصلات حديثة ومتطورة منها المونوريل والقطار الكهربائي وخلافه .

وأشار إلي أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية أصبح يعمل به اكثر من 50 ألف موظف بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلي أنه بخلاف ذلك تم بيع نحو 24 ألف وحدة سكنية داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة.