شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهاء الاحتفال بتسليم أول 3 أبراج بالمنطقة المركزية، وخلال الجولة أشاد بجودة التشطيبات، وحجم المجهود الذي نفذ خلال وقت قياسي .

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن مشروع أبراج العاصمة الإدارية بدأ منذ نحو 6 سنوات، واليوم مصر تحتفل وتجني ثمار المشروعات .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، أن مصر تبني حاليا نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بخلاف 300 ألف وحدة سكنية بديل للمناطق غير الآمنة، وكلفت تلك المشروعات نحو 550 مليار جنيه، بما يعادل نصف تريليون جنيه مصرى.

وأشار إلي أن القيادة السياسية تدعم مشروعات الحكومة لحل أزمة الإسكان والقضاء علي العشوائيات، بشكل غير عادى، وهذا الملف يأتى علي أولويات القيادة السياسية.

وأوضح أن في العهود السابقة لم يكن هناك تخطيط عمراني جيد، وهو ما أسفر عنه ظهور العشوائيات، ووجود بناء مخالف، ولكن الدولة تعمل في الوقت الحالي علي محاورين، إنشاء مدن حديدية، وتطوير عمران قائم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الاستعانة بكبار المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية للخروج بهذه الصوره، لافتا إلي أن مشروع الأبراج يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن أن المشروع تم تنفيذه بأيادي مصرية.

وقال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تعرض لتشكيك علي طول الخط خلال فترة التنفيذ، واليوم نرد علي تلك الإشاعات وتشكيك البعض بتسليم أول 3 أبراج داخل منطقة الأعمال المركزية داخل العاصمة الإدارية.

وأضاف أنه من اليوم الأول لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، تم التفكير فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة، بالقاهرة والجيزة، والمدن المجاورة من خلال محاور طرق وشبكات مواصلات حديثة ومتطورة منها المونوريل والقطار الكهربائي وخلافه.