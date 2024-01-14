منظمة آيزو تبحث التعاون مع هيئة التقييس الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمين عام المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) سيرجيو موخيكا، خلال زيارته لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعه مع رئيس الهيئة سعود الخصيبي، وعدد من مسؤوليها، فرص التعاون المستقبلية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كالتغير المناخي؛ وأهداف التنمية المستدامة 2023، بما يسهم في دعم وتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع الصناعات، وتعزيز التنافسية، وحماية المستهلك، والصحة العامة والبيئة، وحماية مصالح الدول الأعضاء، ودعم مواقفها الإقليمية والدولية.
وأعرب الأمين العام لمنظمة الآيزو عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد الأولى للهيئة، منوها للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمنظمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2017، وفي إطار سياسة الشراكة الإقليمية المعتمدة من مجلس إدارة الآيزو.
واستعرض دور المنظمة الدولية للتقييس في إصدار المواصفات القياسية الدولية باعتبارها اللغة العالمية للتجارة بتوافق 170 دولة عضو في المنظمة، ودور المواصفات القياسية في جودة الحياة ودعم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتجات في السوق الخليجية والعالمية.
وأكد موخيكا على التجربة الفريدة للهيئة في تبني أكثر من 17,000 مواصفة قياسية دولية كمواصفات خليجية موحدة على مستوى جميع الدول الأعضاء بالهيئة، بما يدعم التقييس الدولي، ويسهم بفاعلية في تسهيل التبادل التجاري، وتعزيز أنشطة التقييس من خلال مواءمة المواصفات وبرامج بناء القدرات، وتبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، وبرامج المعرفة، والخبراء.
وأوضح الخصيبي أن الهيئة تسعى لمواصلة مهامها وتعزيز مكانتها خليجيا وإقليميا ودوليا انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية 2025 في أن تكون بيت الخبرة الإقليمي الموثوق لأنشطة التقييس والممكن الأول للسوق الخليجية المشتركة.
المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو)
- هي منظمة دولية مستقلة غير حكومية.
- تضم في عضويتها 170 هيئة مواصفات وطنية.
- تأسست عام 1946، حيث اجتمع 65 مندوبا من 25 دولة لمناقشة مستقبل التقييس الدولي.
- في 1947، ظهرت الآيزو رسميا إلى الوجود مع 67 لجنة فنية.
- أصدرت المنظمة 25,135 مواصفة قياسية.
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