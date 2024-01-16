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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 31% سنويا خلال العام الماضي بفضل زيادة الطلب العالمي على السيارات الصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بلغت 70.9مليار دولار، مقابل 54.1 مليار دولار خلال العام السابق، في حين زادت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50% سنويا إلى 24.2 مليار دولار، مضيفةً أن إجمالي عدد السيارات التي صدرتها كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بلغ 2.76 مليون سيارة بزيادة نسبتها 20.3% سنويا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية بنسبة 9.5% خلال العام الماضي ليبلغ متوسط سعر كل سيارة تم شحنها 23 ألف دولار وهو أعلى مستوى لها.