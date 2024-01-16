شكرا لقرائتكم خبر استبدال مصابيح طرقات 46 بلدية تابعة لأمانة الرياض يوفر 70% من استهلاك الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» وأمانة منطقة الرياض ممثلة في وكالة شؤون بلديات المنطقة؛ مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في جميع البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض وعددها 46 بلدية، محققة وفرا وصل إلى 70% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة.

وأوضحت «ترشيد» أن المشروع حقق وفرا في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 70% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 500 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الـ LED المرشدة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في البلديات الفرعية التابعة لأمانة الرياض وهي (الخرج، الحلوة، الهياثم، حوطة بن تميم، العيينة والجبيلة، القصب، شقراء، أشيقر، ثادق، تمير، ساجر، السر، حريملاء، رماح، المجمعة، روضة سدير، حوطة سدير، جلاجل، الغاط، الأرطاوية، الزلفي، وادي الدواسر، الأحمر، بدائع العضيان، الجمش، نفي، عفيف، البجادية، القويعية، الدوادمي، عروى، حلبان، الجلة وتبراك، ضرما، البديع، السليل، الحريق، الأفلاج، الهدار، الحيانية، المزاحمية، الدلم، الرين، مرات، الحصاة والرويضة)، وشملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وذكر الغريري أن ترشيد قد أتمت من خلال المشروع استبدال أكثر من 500 ألف مصباح تابعة لبلديات منطقة الرياض، بوفر يتجاوز 70% من استهلاك الكهرباء السابق، بالإضافة إلى مستوى الإضاءة المثلى، مضيفا «إن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 818 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 291 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 4.8 ملايين شتلة سنويا».

وكانت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» قد استكملت عدة مشروعات في برنامج إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال أكثر من 3.9 ملايين مصباح حتى نهاية العام 2023م، وذلك ضمن خططها الرامية إلى استبدال أكثر من 4.2 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2024م، وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تأهيل إنارة شوارع بلديات أمانة الرياض:

عددها 46 بلدية.

استبدال + 500 ألف مصباح.

تحقيق وفر + 70% من استهلاك الكهرباء السابق.

استهلاك + 818 ألف برميل نفط مكافئ.

تفادي + 291 ألف طن متري من الانبعاثات.

يوازي الأثر البيئي لزراعة + 4.8 ملايين شتلة سنويا.

نسبة التوفير تعادل: