سدايا تستعرض منصة Smart C وخوارزميات المدن الذكية في دافوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها في المدن الذكية، في معرض السعودية الرقمية المنعقد على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 ـ 19 يناير 2024.

وشاهد زوار المعرض جهود سدايا في المدن الذكيةـ المتمثلة في المنصة الوطنية للمدن الذكية Smart C وإدارة المدن الذكية، وما تحويه المنصة من مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية في مدينة الرياض، لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات بهدف رفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى المؤشرات الاستراتيجية والتحليلات المتقدمة ونماذج المحاكاة، التي تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

وتهدف (سدايا) من هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإظهار ما وصلت إليه من تقدم في هذا المجال في غضون أعوام معدودة، تصدّرت فيها أعلى مستويات المؤشرات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، محققة مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة من أعلى الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه «سدايا» لإطلاق أول منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة العربية السعودية، خلال يومي 12 و 13 فبراير 2024، بمشاركة 80 متحدثا من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود) بمدينة الرياض، بهدف تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.