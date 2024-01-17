الخريف يبحث مع قيادات شركات دولية التعاون في الصناعة والتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال عدة لقاءات مع عدد من قادة الشركات والمؤسسات الدولية، مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك ضمن مشاركته مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 «دافوس»، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 - 19 يناير الحالي.

وشملت اللقاءات كلا من، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن London Metal Exchange ماثيو تشامبرلين، والرئيس التنفيذي لشركة ميدترونيك Medtronic جيف مارثا ، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إي إيه» GEA Group ستيفان كلبرت، ورئيس مجلس إدارة شركة كلاريانت Clariant غونتر فون، والرئيس التنفيذي لشركة كلاريانت Clariant كونراد كيزر، إضافة إلى لقاء الرئيس التنفيذي لشركة أوميكور Umicore ماتياس ميديتش، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إتش بي» BHP مايك هنري.

وناقش الخريف خلال هذه اللقاءات تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم في القطاعين، إضافة إلى بحث فرص التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية.