وزير الاتصالات: فخورون بقيادة ولي العهد وتفاؤله في مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن الأخذ بزمام القيادة هو ركيزة رئيسة للريادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تحت عنوان « الذكاء الاصطناعي المكافئ الأكبر»، إننا في المملكة فخورون بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتفاؤله في مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأثنى السواحة على ما تقدمه الشركة السعودية NanoPalm من تطور نوعي في الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتطوير روبوت حيوي للإسهام في علاج مرض فقر الدم، مبينا عزم المملكة إحراز قفزة نوعية في الابتكار، مشددا على أهمية توحيد الجهود المشتركة في تبني نماذج مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة، والاستفادة من أحدث الابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته.

في سياق متصل، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في دافوس، اجتماعات عدة مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية، لمناقشة توسع مشاريعها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة، بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركز للتقنية والابتكار بالمنطقة.

وناقش السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا، نتائج زيارته للرياض، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، وتحفيز ريادة الأعمال وبرامج تنمية قدرات المواهب الوطنية.

كما ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، المشاريع المشتركة والتقدم الذي تم إحرازه في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة.

واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة Amazon أدم سيليبسكي، وناقشا الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، بالرئيس التنفيذي Group Alibaba جاي مايكل إيفانس، وناقشا ما تم تحقيقه من إنجاز في تنمية المواهب الوطنية، وتحفيز الاستثمار خلال تعزيز الشراكة في الحوسبة السحابية وحلول التجارة الالكترونية.

كما اجتمع العوهلي بالرئيس التنفيذي لـNAXGRP جيف شوماخر، بهدف مناقشة فرص تحفيز الممكنات للشركات الريادية الرقمية، وتعزيز الابتكار لخلق فرص واعدة في الاقتصاد الرقمي.

في سياق آخر، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، على هامش مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في دافوس، مبادرات المملكة في قطاع الأدوية ودورها في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية.