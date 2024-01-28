شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة "الفن والمجتمع فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات ‏ندوة بعنوان "الفن والمجتمع فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك في قاعة بلازا الرئيسية.

وحاضر فيها بمشاركة الدكتور أحمد الشوكي أستاذ الآثار الإسلامية وكيل كلية الأثار جامعة عين شمس، الدكتور عاطف منصور أستاذ الآثار الإسلامية عميد كلية الأثار جامعة الفيوم السابق وأدارت الندوة هبة حمزة.

وأكد المتحدثان على أهمية المتاحف عامة ودورها فى الحفاظ علي التراث، لا سيما لنقل التجارب والهوية الأصلية للأجيال الجديدة خاصة الأطفال، حيث تحتوى المتاحف ومنها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة الذى يعد أكبر متحف اسلامي فى العالم ويضم أثارا من مختلف دول العالم منها 120ألف عملة أثرية.

وتم افتتاح المتحف فى عهد الخديوى عباس حلمى الثاني بعد بدء فكرته أيام الخديوي توفيق.