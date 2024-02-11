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- بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة استقبل بمكتبه في الوزارة الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA جنسن هوانج، لتعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة استقبل بمكتبه في الوزارة الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA جنسن هوانج، لتعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى خلال الاستقبال مناقشة الفرص الاستثمارية وتحفيز الابتكار في التقنيات العميقة، وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقتناص الفرص المتعددة في القطاع الرقمي الذي يشهد نموا في السوق السعودي.

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