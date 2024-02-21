شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المصرية اليوم يتراجع 240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء هبوطا بحوالي 240 جنيها والذي يسجل 28400 جنيه عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وسط تغيرات مستمرة وهبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الي 3550 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28400 جنيه وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.