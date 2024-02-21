شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى توقع مذكرتى تفاهم مع شركات عالمية بمشروعات تحول الطاقة والتخزين والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي انبي وCB&I وقعها المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس عماد علوان مدير مبيعات شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كميتسدال مذكرة تفاهم بين شركة انبي وشركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصرى. وقع مذكرة التفاهم المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى مع Lynda tezkratt المدير التنفيذى للشركة في افريقيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز