الاقتصاد

جولة لوزير البترول فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة

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القاهرة - سامية سيد - قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لأجنحة عدد من شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية المشاركة فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة  ايجبس 2024.

 

وشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات من مختلف الجنسيات ، وإقبالا كبيراً من الزوار المعنيين بقطاع البترول والطاقة ، وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركات العارضة حول احدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة التى تطبق فى صناعة البترول والغاز بشكل خاص ومجالات الطاقة بشكل عام .

 

 

جولة لوزير البترول فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة
جولة لوزير البترول فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة

جولة لوزير البترول
جولة لوزير البترول

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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