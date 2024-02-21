9 شهادات قياسية لتحلية المياه في غينيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، معززة مكانتها الريادية بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بما يزيد عن 11,5 مليون م3 يوميا، محرزة نتائج رائدة وأرقاما غير مسبوقة في عدد من مشاريع المياه المختلفة، تعكس تطور البنية التحتية في قطاع المياه في المملكة.

وتسلمت المؤسسة خلال الحفل الذي رعاه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضره محافظ التحلية المهندس عبدالله العبدالكريم، وممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شهادات أكبر محطة تحلية مياه في العالم عن منظومتها العملاقة «رأس الخير» بقدرة إنتاجية تقترب من 3 ملايين م3، وأكبر خزان مغطى لتخزين مياه الشرب في العالم بسعة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين م3، وأكبر منشأة لتخزين مياه الشرب ممثلة في «خزان مياه بريمان الاستراتيجي» بسعة تتجاوز مليوني م3.

كما حصلت «التحلية» على شهادة أكبر منشأة مغطاة لتخزين مياه الشرب في العالم عن خزان مياه الرياض الاستراتيجي البالغة سعته 4,79 ملايين م3، وأكبر نظام لنقل المياه بالأنابيب لتحلية المياه في العالم بطول 14,217 كم وسعة 19,429 مليون م3 في اليوم، وأكبر محطة متنقلة لتحلية المياه في العالم البالغة قدرتها 50 ألف م3، وأكبر وحدة لتحلية المياه بالتقطير متعدد التأثيرات في العالم عن وحدة MED-TVC في الشعيبة التي تبلغ طاقتها 91,200 م3 يومياً، وأكبر شبكة خزانات لتخزين مياه الشرب بسعة إجمالية 8,970 ملايين م3.

وتسلمت شهادة الأقل استهلاكا للطاقة في تحلية المياه في العالم. بوصولها إلى ما يقل عن 2.271 كيلو وات /ساعة لكل م3.

وقال المهندس العبدالكريم: «تفخر المؤسسة بتحقيقها هذه الأرقام القياسية الجديدة التي تعزز دورها الريادي والقيادي في صناعة التحلية، ومواصلة سباقها مع المستقبل بخطى مدروسة واثقة»، مشيرا إلى أن تسجيل 9 أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة غينيس العالمية، جاءت بتطوير مستمر، وجهود متواصلة من البحث والابتكار، وهو ثمرة لاستراتيجية تتبنى مفهوم رفع كفاءة الأعمال بتسخير التقنيات وتمكين القدرات وتوطين المعارف.

وأبدى فخره بما تحقق من إنجازات جاءت بدعم القيادة الرشيدة وتطلعاتها، وتتسع رؤية المؤسسة اليوم في صناعة التحلية، لتتجاوز الطموحات آفاق المنافسة على الإنجازات القياسية إلى صناعة التغيير وإحداث الفارق وتصدير الريادة السعودية إلى العالم».

وأشار إلى أن ما تحقق أتى في سياق التنمية الطموحة ودعم ممكنات الريادة السعودية، عبر سواعد وأفكار وشغف كفاءات المؤسسة، وقدراتها الهندسية وكوادرها الوطنية المؤهلة، وعلى بعد أيام فقط من فوزها بجائزة المحتوى المحلي للمرة الثانية على التوالي، لتؤكد المؤسسة المُضي قُدماً في استراتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق مُستهدفات التنمية والاستدامة وأمن البيئة والمياه، والتوسع في أعمالها لتحقيق ذلك من خلال لاستثمار مواردها بشكل أكثر كفاءة، منطلقةً من مكانتها الريادية بصفتها أكبر جهة لتحلية المياه في العالم.

وقال «استطاعت المؤسسة -بفضل الله- ثم بدعم القيادة الرشيدة، تحقيق هذه الإنجازات النوعية ذات القيمة العالية والإضافة المؤثرة على جودة الحياة والاقتصاد الوطني، لتؤكد مواصلة «التحلية» إسهامها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وخدمة البشرية على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر تطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها وسبل نقلها، وتعزيز صداقتها للبيئة، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لصالح المياه».