شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنفذ مشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول ،عن حصولها على أمر إسناد لتنفيذ مشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية التابعة لشركة بترول خليج السويس جابكو لتعظيم انتاج الزيت الخام في حقول أكتوبر البحرية، حيث تم توقيع عقد تنفيذ المشروع خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2024 والذي إنعقدت فعالياته في القاهرة - مصر في الفترة من 19-21 فبراير.

وتأتي هذه الخطوة كتعزيز لقدرات الشركة وتأكيدا لمكانتها الرائدة في أعمال الإنشاءات البترولية البحرية ونجاحتها الأخيرة المميزة في المشروعات المنفذة كمشروع تنمية حقل شمال صفا لشركة جابكو ومشروع تنمية حقل كاموس البحري لشركة شمال سيناء للبترول ومشروع تنمية حقل البتريكو لشركة بتروبل ومشروع تثبيت الحوض العائم فخر القناة بقناة السويس ومشروع تنمية حقل شمال جيسوم لشركة بتروجلف مصر ومشروع تنمية حقل GG للشركة العامة للبترول.

وستعمل شركة خدمات البترول البحرية PMS على تقديم تكنولوجيا متقدمة وخبرة فنية عالية في أعمال إنزال عدد 2 خط بحري بأقطار 18 بوصة وتنفيذ المشروع بنجاح وفقًا لأعلى المعايير الدولية بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 12 والمجهزة بأحدث التقنيات، وذلك بالإضافة إلى الوحدات البحرية المساعدة .