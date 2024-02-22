شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 36099 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12482 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 7896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 10862 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 6853 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وايه كابيتال القابضة، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وأم بي للهندسة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ومصر للأسمنت-قنا، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، وأسمنت سيناء، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومصر للزيوت والصابون، والقناة للتوكيلات الملاحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 30.6 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 183.2 ألف سهم، مليون سهم، 1 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 900 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2.7 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 138.4 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 14.7 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات نشاط جاري قدره 479.6 مليون جنيه، والربح قبل الضريبة مبلغ وقدره 16.1 مليون جنيه، كما وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 140 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم عن طريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 513.6 مليون جنيه مقارنة مع 604.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15%، وأرجعت سبب ذلك إلى زيادة قيمة إيرادات المبيعات قدرها 401 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط 546 مليون جنيه، وإيرادات الاستثمار بقيمة 136 مليون جنيه، وقيمة الفوائد المدينة بقيمة 164 مليون جنيه.