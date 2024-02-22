شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة غرفة الملابس: مصر ستتخطى أزمة الدولار ولدينا إنتاج ينافس بأسواق أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن أزمة الدولار ستمر وسنتخطاها وأن الإنتاج المصري أصبح بجودة أفضل ولدينا أسواق كبري تستورد من مصر ومنها الأسواق العربية.

وأضاف خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه يمكن زيادة التعاون مع الدول العربية في ملف الصادرات بقطاع الملابس وأصبح لدينا إنتاج يتوافق مع متطلبات كافة الأسواق.

ومن جانبه قال أحمد فوزى رئيس شعبة الملابس في اتحاد الغرف التجارية، إن الصناعة المصرية تصدر لأسواق تضع ضوابط صعبة في أوروبا وامريكا وهو ما يؤكد أن الصناعات الوطنية لها سوق كبير وتتمتع بإنتاج ذات جودة تشهد لها كافة الأسواق.

وأشار إلي أن البضاعة الموجودة في السوق المحلي ذات جودة متميزة ويجب أن نواصل الارتقاء بجودة التصنيع المصري وبجودة المنتجات التي يتم ضخها في السوق حتى يستحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من المبيعات.