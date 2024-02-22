أخبار البورصة اليوم الخميس 22-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 19 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والعامة لمنتجات الخزف والصينى، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وايه كابيتال القابضة، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وأم بى للهندسة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ومصر للأسمنت-قنا، وتنمية للاستثمار العقارى، وجنوب الوادى للأسمنت، وأسمنت سيناء، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومصر للزيوت والصابون، والقناة للتوكيلات الملاحية، وكوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى، والكابلات الكهربائية المصرية، واودن للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 186.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 3.66%، واستحوذت المؤسسات على 17.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.57%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 53.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 36052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10815 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 6878 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 30.6 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 183.2 ألف سهم، مليون سهم، 1 سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 900 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتى كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2.7 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 138.4 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 14.7 ألف سهم.

النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات نشاط جارى قدره 479.6 مليون جنيه، والربح قبل الضريبة مبلغ وقدره 16.1 مليون جنيه، كما وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 140 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم عن طريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية.

كيما

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2023، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 513.6 مليون جنيه مقارنة مع 604.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15%، وأرجعت سبب ذلك إلى زيادة قيمة إيرادات المبيعات قدرها 401 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط 546 مليون جنيه، وإيرادات الاستثمار بقيمة 136 مليون جنيه، وقيمة الفوائد المدينة بقيمة 164 مليون جنيه.