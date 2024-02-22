شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تكشف.. قطاع الاتصالات يقود النمو الاقتصادي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، لاستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة التي يحصل عليها المواطنون عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، ورفع سرعات الانترنت بإستثمارات ضخمة.

16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية و315 مليار جنيه إيرادات القطاع فى العام المالى 2022/ 2023 بنسبة نمو حوالى 75%

زيادة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 26% ومصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"

توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة فى صناعة التعهيد منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات

400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

إنشاء 9 مراكز إبداع مصر الرقمية والوصول إلى إجمالى 20 مركزا لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب

البدء فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة

إنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات للمواطنين

بدء تصنيع الهواتف المحمولة لكل من سامسونج وشاومى محليا فى مصر بنسبة تصنيع محليا تزيد عن 40% وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية

الوصول إلى 3840 مكتب بريد مطور من إجمالى 4527 مكتب بريد

مد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير1367 برج محمول وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 42 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 159 مكتب بريد بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة وتحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مشروع حياة كريمة

إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول

إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد لتيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية