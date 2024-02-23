شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي: الصفقات الاستثمارية ضربت السوق الموازية للدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر، وإنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON : "اعتقد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل ملحوظ، لأنه فور دخول هذه المليارات، وقيمة الـ 10 مليارات دولار تكفي لتلبية الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة فجوة سعر الصرف".

وتحدث رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعلان مجلس الوزراء على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، قائلا: "التعاقد سيكون مع تحالف كبير وسيتم الإفصاح عن الكيان الاستثماري وتفاصيل المشروع وقيمة الاستثمار والمدة الزمنية لضخ هذه المليارات خلال فترة معينة".

وذكر، أنه يوجد ثلاثة أطراف في عملية الاستثمار، أولهم التحالف الكبير، ثم الحكومة المصرية، ثم القطاع الخاص المصري الذي سيكون مشارك في الإنشاءات والمجالات المختلفة، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين خلال فترة المشروع، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي والدولار، ومن ثم يقترب سعر صرف الدولار في السوق الموازية للسعر الرسمي.

ووجه رسالته للمضاربين بالدولار خارج الجهاز المصرفي، قائلًا: "من الأفضل المبادرة والتحرك لضخ هذه الأموال في الجهاز المصرفي".