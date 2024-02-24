شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة مصرية بقطاع المستلزمات والأدوية تشارك بأكبر معرض في أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت 11 شركة مصرية من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في معرض Ughanda pharma health care خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في أوغندا، وذلك ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية بنسبة 10 إلى 15% وفق الخطة المستهدفة من وزارة الصناعة والتجارة.

ونظم المشاركة المصرية في معرض أوغندا أكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

ويعتبر المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوية و المستلزمات الطبية والرعاية الصحية بشرق أفريقيا، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارض من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.

ويحظى المعرض بمشاركة دولية موسعة من خلال شركات من دول (أوغندا – كينيا – تنزانيا -الهند – الإمارات – تركيا – بنجلاديش – رواندا – إنجلترا – أمريكا)

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق. ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.



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الجناح المصري في اوغندا



الجناح المصري في معرض اوغندا