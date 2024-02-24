شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تطلق أول دليل خدمات بطريقة برايل لـ"المكفوفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، عن إطلاق أول دليل لخدمات الكهرباء بالكامل بطريقة برايل لذوى الهمم من المكفوفين ليتمكنوا من الحصول على الخدمة فى أسرع وقت ممكن دون أى عرقلة، بالإضافة إلى توفير كود يمكن للمشترك من ذوى الهمم مسحه بالهاتف المحمول للاطلاع على كافة الخدمات بالطريقة التى تناسبه.

و أوضح أبو وردة خلال افتتاح أول مركز خدمة عملاء للكهرباء تكنولوجي بالمدن الجديدة بمدينة الشروق، أن المركز يعد ثانى مركز آلى على مستوى الجمهورية بعد مركز خدمة عملاء الكهرباء بشرم الشيخ ، موضحا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على التعامل بلغة الإشارة مع ذوى الهمم من الصم والبكم بالإضافة إلى دليل خدمة العملاء بطريقة برايل.

و أشار أبو وردة أنه يستهدف الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة بإجمالى عدد 90 مركز بنهاية العام المالى 2024/2025 ، مشيرا إلى أن تطوير مراكز خدمه العملاء له مردود إيجابي على المواطن من حيث سرعة الحصول على الخدمة بتطبيق نظام الشباك الواحد و يعمل على زيادة الثقة المتبادلة مع قطاع الكهرباء.

و تابع أبو وردة ، أن مركز خدمة عملاء مدينة الشروق به منطقة ذكية تتيح لأى مواطن أى كان المحافظة التى ينتمى إليها من الحصول على الخدمة فى أسرع وقت و بأقل مجهود ، لافتا إلى أن المركز بالكامل مراقب بالكاميرات ليتم متابعة مستوى الأداء ، بالإضافة إلى وجود إمكانية متابعة حالة التحصيل و وضع الشبكة والأعطال بهندسة الشروق.