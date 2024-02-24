سعر الذهب يهوى.. الجرام يتراجع 200 جنيه الآن وعيار 21 يسجل 3 آلاف جنيه

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم السبت بحوالي 200 جنيها وهو أكبر انخفاض لحظي للذهب، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3000 جنيها مقابل 3200 جنيها كسعر إغلاق أمس.

سعر الذهب الآن:

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

تم الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأشار تقرير جولدمان ساكس أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

جدير بالذكر، أن تأثير أخبار صفقة دفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير كون التسعير الأساسي للذهب يكون من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازي.