شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.62 دولار لخام برنت و76.49 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 81.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.46دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر على أساس أسبوعى.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن هجوم جماعة الحوثي على سفينة الشحن "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة يوم الأحد الماضي؛ أدى إلى تسرب نفطي بطول 29 كيلو مترا وأضرار جسيمة.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن سفينة الشحن كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم؛ ما أدى لحدوث التسرب؛ مما قد يفاقم هذه الكارثة البيئية.

ونددت "سنتكوم" بتجاهل الحوثيين للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية وما ينتج عنها من تهديد لقطاع صيد الأسماك والتجمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية.